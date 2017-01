Metroverkeer weer helemaal stilgelegd door storing

Diverse reizigers beklagen zich op Twitter over de problemen met de metro's. Door een storing in het metrosysteem van lijn 51 is al het metroverkeer stilgelegd. "We vinden het ontzettend vervelend voor alle reizigers die nu in de spits niet verder kunnen", aldus de woordvoerder van het GVB.

Het GVB weet nog niet hoe lang de storing gaat duren. Of de storing te maken heeft met de enorme storing van twee dagen geleden, weet een woordvoerder niet.

UPDATE 09.00 uur:

Lijn 5 is vanwege de storing ingekort. Op het traject tussen station Zuid en Amstelveen Westwijk worden pendelbussen ingezet. Over vervangend vervoer voor de andere lijnen is nog niets bekend.

UPDATE 09.20 uur:

Het GVB adviseert reizigers om gebruik te maken van alternatief vervoer zoals tram, bus en trein.