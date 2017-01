Aanhoudingen voor doodschieten Isilnando (24)

Amsterdam

Oost moet populaire An Hartman (1944-2016) voor altijd missen

An Hartman, de weduwe van de in 1993 doodgeschoten André Hartman, is 30 december op 72-jarige leeftijd overleden. Liefst 39 jaar lang stond ze in de sigarenzaak in de Amsterdamse Indische Buurt, in voor- en tegenspoed.