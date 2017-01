'Regiohotel levert ander soort toerist op voor Amsterdam'

Dinsdagmiddag meldde AT5 dat gemeenten rondom Amsterdam massaal hotelkamers gaan bouwen. In 2017 komen er minimaal 945 hotelkamers bij. De verwachting is dat dat er in de komende jaren vele duizenden zullen zijn. Maar bijbouwen in de regio zorgt voor een ander soort toerist, zeggen deskundigen. En dus is de uitbreiding buiten de stad volgens een aantal mensen een goede ontwikkeling.

Flitstoeristen

Walther Ploos van Amstel, onderzoeker logistiek aan de HvA: "Bijbouwen in de regio is goed. Het gaat namelijk om bezoekers die meerdere dagen in de regio zijn. En die spreiden zich vanzelf. Waar wij hier last van hebben zijn de flitstoeristen. Mensen die van 08.00 uur tot 16.00 uur het "beroemde" rondje doen; het Achterhuis, de Wallen, de Dam. De mensen die een aantal dagen in de regio blijven, spreiden wat meer de vleugels. Die gaan misschien wel langs de Zaanse Schans, het Mauritshuis, Volendam. Dat zijn prima bezoekers."

Ook Joost Mees, directeur van een vastgoedbedrijf in hotels vindt het bijbouwen van hotels in de regio een goed plan: "Wel moet er worden gezorgd voor betere verbindingen met het openbaar vervoer zodat toeristen niet alleen in de regio logeren, maar daar ook attracties gaan bezoeken. Gewoon bijbouwen dus! Een hotelstop is zeker geen oplossing."