Randgemeenten hoofdstad openen bijna duizend nieuwe hotelkamers in 2017

Ook in Amsterdam openen er het komend jaar nieuwe hotels, maar het uitgangspunt voor nieuwe hotelplannen is sinds dit jaar 'nee, tenzij...'. Hotels komen er alleen nog onder bijzondere omstandigheden, of als ze al in de planning stonden. Met die maatregel wil de gemeente de toenemende toeristenstroom inperken, maar gemeentes als Zaanstad en Amstelveen openen juist nieuwe overnachtingslocaties. Veel van de toeristen die gebruik gaan maken van die hotels, zullen ook de grachten, het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum willen bezoeken.

Zaanstad: 203 hotelkamers

In drie jaar tijd is het aantal hotelovernachtingen in Zaanstad meer dan verdubbeld. in 2012 waren er nog 90.000 overnachtingen in 273 hotels. Maar in 2015 waren er al 215.000 overnachtingen in 504 hotels. In 2017 openen er in Zaanstad twee nieuwe hotels: het Easyhotel met 96 kamers en het Zaanhotel met 107 kamers.

Haarlemmerliede/Spaarnwoude: 182 hotelkamers

Dit jaar komen er ook veel kamers bij in de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude, 203 in totaal. Hotel Zoete Inval krijgt er 55 kamers bij en Sugar City wordt een hotel met 127 kamers.

Haarlemmermeer: 155 kamers

In de gemeente waar ook luchthaven Schiphol in ligt, groeide het aantal kamers het afgelopen jaar met meer dan 400 stuks. Van 6044 kamers in 2015 naar 6496 in 2016. Maar de groei houdt daar niet op. In 2017 gaat in Hoofddorp het China Center Hotel Amsterdam Airport open, een hotel met 155 kamers.

Haarlem: 21 kamers

In de gemeente Haarlem gaat de groei veel minder hard. Tussen 2014 en 2016 kwam er maar één hotel in de stad bij en nam het aantal kamers met 50 toe, tot 800. In 2017 opent er een nieuw hotel met 21 kamers.

Amstelveen: 328 kamers

Afgelopen jaar opende er in de gemeente Amstelveen één nieuw hotel en groeide het aantal kamers van 435 naar 749. In 2017 openen er twee Cityden-hotels: 81 kamers aan de Bavicklaan en 98 kamers aan De Brouwerij. Aan de Bavicklaan opent nog een hotel van 150 kamers. Tot slot opent er een vierde hotel aan de Keesomlaan. De grootte van dit hotel is nog niet bekend bij de gemeente.

Aalsmeer: 55 kamers

Afgelopen jaar zijn er in de gemeente Aalsmeer vier hotels bijgekomen en ongeveer 200 kamers. In 2017 gaat één hotel uitbreiden en komen er 55 kamers bij. Niet heel erg veel dus, maar wel heeft de gemeente hele concrete plannen voor een nieuw megahotel. Het Green Park hotel, dat in de komende jaren gebouwd moet worden, zou meer dan 500 kamers moeten krijgen.