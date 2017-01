Oost moet populaire An Hartman (1944-2016) voor altijd missen

In 2015 besloot ze stoppen met de zaak. Met pijn in het hart, dat wel. "Ik mis het sociale leven, dat ben je gewend. Elke ochtend vroeg op en laat naar huis toe en dat was het. Maar het was wel heel leuk", vertelde ze destijds in een lege zaak. In het winkelpand aan de Molukkenstraat werd vorig jaar een kledingwinkel geopend, inclusief een gedenkbordje voor haar man.

"Dat betekent heel erg veel. De Hartmanbrug was al een heel erg mooi initiatief. En nu zo'n bordje, typisch Oost. Ze vergeten geen gebeurtenis", zei An. De geschiedenis van de sigarenzaak is zwaar getekend door de 19 overvallen die op de winkel gepleegd werden. Bij één van die overvallen kwam haar man om het leven.

Mooie verhalen overheersen

Tegelijkertijd heeft ze een boel mooie herinneringen aan die tijd: "Ja met de crematie van mijn man, dat er zoveel mensen uit Oost kwamen en dat heeft me zo ontzettend goed gedaan, dat ik er nog jaren, jaren, jaren mee verder kan. Zelfs na 22 jaar bellen er nog mensen die vragen: 'Hoe gaat het met je?' Dat is typisch Oost".

Gelukkig overheersen de mooie verhalen, vertelt An Hartman. "Je ging eigenlijk lachend naar huis toe. Het was een toneelstuk en 's avonds om zes uur dan werd het doek gesloten. Dan zat ik wel eens te lachen in de auto en dacht ik: 'Dit gelooft geen mens'."

Bekijk video: