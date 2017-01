Tachtig procent meldingen verwarde personen zonder politie

De psycholance bestaat nu twee jaar en is een ambulance die speciaal is opgezet voor verwarde personen. Totdat de psycholance er was, werden verwarde personen meegenomen door agenten, die hen meestal naar het politiebureau brachten.

Slechts in tien tot twintig procent van de gevallen hoeft de de politie nu mee, zo meldt de NOS. Dit gebeurt dan om veiligheidsredenen of omdat er iets strafbaars is gebeurd. In de andere gevallen kunnen de medewerkers van de psycholance de zaak zelf afhandelen.

Hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg is tevreden over de psycholance. "Bij de politie gaan ze meestal geboeid mee. In de psycholance is door inzet van gespecialiseerd personeel slechts in 6 procent een spanband (vorm van fixatie, red) nodig. Dat is winst voor de patiënt."

Ook in andere regio's wordt nagedacht over een variant op de psycholance.