Metro 51 rijdt hele avond niet door technisch probleem

Het is onduidelijk wat de oorzaak van het probleem is en of het gaat om hetzelfde probleem als vanmiddag, waardoor alle metro's urenlang niet meer reden. Het GVB doet daar nu onderzoek naar. Een woordvoerder spreekt van 'heel vervelend nieuws voor de reizigers'.

Hen wordt geadviseerd zoveel mogelijk tram 5 te nemen. Vanaf Amstelveen Binnenhof kunnen zij gebruik maken van een pendelbus, die tot Amstelveen Westwijk rijdt. Wie van Westwijk naar het Centraal Station wil, kan met de pendelbus naar Amstelveen Centrum om vanaf daar op tram 5 te stappen.

De storing duurt in ieder geval de hele avond. Of de problemen in de komende ochtendspits verholpen zijn is nog de vraag.