Met vuurwerk bekogelde brandweermannen 'hadden hun gezicht al bedekt'

"Er was al duidelijk meegegeven dat het ging om een groep jongeren die ook een beetje op een confrontatie uit was", vertelt Dennis. "De meesten hadden hun gezicht al bedekt, met uiteraard een duidelijke reden die we even later ondervonden."

André kreeg vuurwerk in zijn gezicht, net als een collega. "Bij mij kwam er een stuk vuurwerk onder mijn neus en bij hem op zijn hoofd. En hij zegt "oh, wat schrijnt dat, het brandt gewoon. Dit was gewoon pure provocatie naar ons toe. En waarom? Want wij helpen gewoon iedereen waar we kunnen."

"Enigszins houd je daar wel rekening mee", aldus Dennis. "Wat dat betreft hebben we al een redelijk rare samenleving. Dat het al zo ver heeft moeten komen dat je al verwacht dat er vuurwerk jouw kant uit gegooid wordt."