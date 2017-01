Minderjarige zakkenrollers opgepakt in Centrum met gestolen telefoons

De jongeren bedreigden in de vroege ochtend een horecamedewerker in de Oudebrugsteeg waarop ze werden gecontroleerd door agenten. De 16-jarige jongen bleek te wonen in een asielzoekercentrum in Oisterwijk waar hij rond oud en nieuw had moeten blijven. Hij is daarom opgepakt.

De andere twee bleken illegaal in Nederland te verblijven en werden ook aangehouden. Op het bureau bleken ze twaalf telefoons, zeven portemonnees en andere waardevolle spullen bij zich te hebben.

Er wordt nog gezocht naar de eigenaren van deze spullen. De drie worden verdacht van heling, de 16-jarige jongen moet zich nog verantwoorden waarom hij niet in het asielzoekerscentrum was.