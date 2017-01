Studentenhuis Noord leeggeroofd tijdens kerst

Een huisgenootje stuurde haar op de avond van tweede kerstdag een appje over de inbraak. Samen met haar vriend had die huisgenoot de inbrekers, een man of zeven, op heterdaad betrapt.

"Ze komen rond 20.30 uur thuis en toen werden er net drie tv's naar buiten gedragen. Die lieten ze vallen en toen vluchtten ze allemaal een andere kant op. In de struiken hebben we later nog een laptop teruggevonden", vertelt Doeta. De dieven bleken met een koevoet een raam opengebroken te hebben en hadden daarna vrij spel.

De dieven bleken op de kamer van Doeta echt hun slag geslagen te hebben. "Ik heb een bedrijfje en maak 360 graden video's. Ik had allemaal apparatuur op op mijn kamer liggen, waaronder een hele dure camera die ik van een docent geleend had", vertelt ze.

8000 euro

Maar dat bleek niet het enige: een iPhone, drie statieven, een MacBook, lenzen en nog een andere camera, alles bleek te zijn gestolen. "Ik heb geschreeuwd, dat is echt niet normaal en daarna ben ik maar gewoon dronken geworden. Ik denk dat ik voor 8000 euro aan spullen kwijt ben."

Maar Doeta is zeker niet het enige slachtoffer. Zo werden er Playstations en drie paspoorten gestolen en werd er een gouden horloge gepikt, dat een van de studenten nog van zijn opa gekregen had. "Veel huisgenoten en ouders zijn heel bang. Mijn eigen ouders ook, die bellen me nu iedere dag."

Crowdfund

De studenten hebben samen aangifte gedaan bij de politie. Maar Doeta is bang dat ze haar spullen nooit meer terugziet. Omdat ze veel apparatuur geleend heeft, is ze een crowdfund gestart onder vrienden en bekenden.

"Mijn werk, portfolio, maar ook schoolwerk en privé zijn plotsklaps weg. Gelukkig zijn er al heel veel mensen die me willen helpen, daar ben ik echt heel erg blij mee."