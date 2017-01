Buurt kwaad om ontplofte auto in de Nicolaas Beetsstraat

"Ik hoorde een knal en ben toen toch even gaan kijken", zegt een mevrouw. "We wilden toch wel even weten of het niet onze auto was. Maar ach, ongelukken gebeuren. Tenminste, ik neem aan dat het een ongeluk is geweest", zegt ze niet beseffend dat de auto met vuurwerk in brand is gestoken. "Dat is wel schrikken, ja. Dat vind ik wel een beetje eng."

"Plezier en genieten moet wel zijn grenzen hebben", vindt een buurtbewoner. "Degene die dit gedaan heeft, moet er echt mee kappen. Het is zo asociaal. Als er nu niets gedaan wordt, gebeurt het volgend jaar weer. Dan wordt het een spelletje." De woning waar de auto voor stond geparkeerd, liep nog schade. "De ruiten zijn gesprongen maar gelukkig geen glas naar binnen toe. Ik ben blij dat we er heelhuids vanaf zijn gekomen."

Op een filmpje is te zien hoe een groepje jongeren de auto voor de lol lijkt op te blazen. Vlak voor de bom afgaat rijdt er nog een scooter langs de auto, die dan al staat te roken. Een paar seconden later klinkt er een enorme knal en slaan de vlammen metershoog uit het dak. "Wauw, wauw", schreeuwt de filmer die verscholen zit achter een andere auto. Er is nog niemand aangehouden.