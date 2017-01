Geen benefiettoernooi voor veroordeelde voetbalvader

Dat bevestigt de voorzitter van de club Mehdi Harboul aan AT5. "We zijn ontdaan en overvallen door het artikel dat is verschenen in Het Parool. Het schaadt de familie van Richard Nieuwenhuizen en ook de club. Het is onbestaanbaar dat dit kan. Ik heb hier geen woorden voor."

Zondag meldde Het Parool dat leden van de voetbalclub een benefiettoernooi willen organiseren om geld in te zamelen voor de voetbalvader. De man werd veroordeeld tot zes jaar cel voor de betrokkenheid bij de dood van Nieuwenhuizen. Hij moet nog een groot deel van de boete van 60.000 euro betalen.

De man, die tijdens zijn veroordeling 51 was, heeft tot nu toe slechts 1060 kunnen overmaken. Omdat hij moeite heeft het resterende bedrag over te maken is er door de familie een inzamelingsactie gestart. Het voetbaltoernooi zou op zaterdag 7 januari en zondag 8 januari gespeeld gaan. Seniorenteams hadden 70 euro moeten betalen voor hun deelname, jeugdteams 50 euro.

Penningmeester

De penningmeester van de club, Hanna van Putten, zou betrokken zijn geweest bij de organisatie van het benefiettoernooi. "Dat is vervelend. Zij wordt ten onrechte genoemd als organisator door de desbetreffende krant en dat is aanleiding is geweest voor andere media om allerlei onzin te schrijven. Wij distantiëren ons van het geheel en zijn in beraad om eventuele stappen richting Het Parool te nemen."

Nieuwenhuizen was in 2012 het slachtoffer van een schoppartij, na een wedstrijd in Almere tussen Nieuw Sloten en Buitenboys. Aanvankelijk leken de gevolgen mee te vallen, maar later zakte de 41-jarige grensrechter, wiens zoon in de wedstrijd meespeelde, alsnog in elkaar, om een dag later in het ziekenhuis te overlijden.