Van der Laan gelooft dat huizenprijzen stoppen met stijgen

Dat zei hij in een interview met AT5 na de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. "Als het zo doorgaat met Amsterdam, dan ga je over vijf jaar veel te veel moeten betalen in Nieuw-West, in Zuidoost en in Amsterdam-Noord."

Hij heeft diezelfde situatie in Londen of Parijs gezien. "De Londenaar die er twintig jaar geleden woonde, die kan het al lang niet meer betalen. Die woont op twee uur reizen van het centrum van de stad. Idem in Parijs. Dat willen wij toch niet?"

Toch gelooft hij niet dat het zo ook met Amsterdam afloopt. "Nee, dat gaan wij tegen. We gaan dat met zijn allen tegen. We zijn toch niet gek?"

Kooplieden

"Amsterdam is al vierhonderd jaar eigen baas", stelt hij. "Amsterdammers zijn eigen baas, kooplieden vroeger en nu gewoon de Amsterdammer. Ik zeg altijd, het is nooit de stad van koningen of bisschoppen, maar de stad van kooplieden die eigen baas waren. En ook leerden om achterom te kijken."

Dat zal volgens de burgemeester nu weer gebeuren. "En met dat achterom kijken zie je dat we mensen kwijtraken die het niet meer kunnen betalen. Dus gaan wij als kooplieden weer zeggen, ho ho ho, dit gaat niet goed."