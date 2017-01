Toch leek de man vrijwel ongedeerd. "De bestuurder was even daarvoor doodnormaal uitgestapt", zo schrijft de politie op Facebook. Uit voorzorg is de man wel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor controle.

De politie vermoedt dat de man alcohol had gedronken. In het ziekenhuis is daarom bloed bij hem afgenomen voor onderzoek. De uitslag daarvan is niet bekend. De auto van de man raakte zwaar beschadigd.