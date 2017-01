Honderden doen nieuwjaarsduik: 'Echt heel koud, je voelde jezelf niet meer'

Ze sprongen daarvoor in de Amstel en in de Sloterplas, waar de nieuwjaarsduik zondag haar tienjarig jubileum vierde. Niemand liet zich afschrikken door de gevoelstemperatuur, die maar liefst min vijf graden was.

"Ik keek er al een jaar naar uit", aldus een vrouw die meedeed. Ze vond de temperatuur niet verkeerd. "Ik ben wel blij dat het koud is, dan is het water warm." Ook andere deelnemers waren tevreden. "Heerlijk, fantastisch!"

Sinds vijf jaar duiken er ook zo'n vijftig mensen de Amstel in bij roeivereniging Berlage. "Het was echt heel koud", vond een meisje. "Want je sprong erin en je voelde jezelf niet meer."