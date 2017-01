Vlammen slaan uit afvalcontainer in Noord

Rond 21.30 uur brak brand uit in een container vol bouwafval aan de Witbolstraat in Noord. De vlammen sloegen uit de container toen de brandweer ter plaatse kwam. Die had het vuur gelukkig snel onder controle en kon daarmee voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen bedrijfspand.



Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Er raakte niemand gewond.