Broekmans & van Poppel verdwijnt na ruim honderd jaar

De muziekwinkel moet na ruim een eeuw Amsterdam verlaten. Doordat steeds meer mensen online hun aankomen doen kan de winkel de concurrentie niet meer aan. En dus verhuist Broekmans & van Poppel uit de binnenstad, naar Badhoevedorp. Tot groot verdriet van veel vaste klanten.



"Het is een drama, echt waar", stelt een klant. "Een groot gemis, dan overdrijf ik niet." Alle grote jongens hebben hier hun muziek gekocht', vult een ander aan. "Als groentje dacht je echt: 'Wie ben ik dat ik hier mag komen?'"



De winkel is wereldberoemd om zijn enorme collectie bladmuziek. Prominente componisten en leden van het koninklijk huis zijn vaste klanten. Ook voor mede-eigenaar Marco Ganzinotti is het moeilijk om deze plek te verlaten "Je bent je kindje kwijt. Op onze nieuwe plek gaan we minder passanten binnenkrijgen denk ik, dus ook minder persoonlijk contact."



Op 16 januari opent de nieuwe zaak zijn deuren in Badhoevedorp.

