Verkeershinder door extreme drukte binnenstad

De afgelopen dagen was dit goed te merken. Meerdere malen ondervond bijvoorbeeld het openbaar vervoer in de stad last van autoverkeer en grote drommen voetgangers.

Controlekamer

Om ervoor te zorgen dat alles, in geval van opstopping, zo snel mogelijk weer door kan stromen, kijkt de afdeling Verkeersleiding van de gemeente vanuit hun controlekamer aan de Dijksgracht of ze in moeten grijpen.



"Tussen 14.00 en 18.00 uur was het de afgelopen dagen behoorlijk druk", stelt Mark Sloothaak, senior adviseur verkeersmanagement bij de gemeente. "Op de Prins Hendrikkade hebben we bijvoorbeeld deze week snel verkeersregelaars ingezet, om het kruispunt vrij te maken zodat het OV goed door kon rijden."

Verkeersregelaars

Maar, als het aan raadslid Jan Bert Vroege (D66) ligt komen er de komende dagen meer verkeersregelaars op drukke kruispunten te staan. "Die kruispunten moeten vrij blijven zodat mensen die kiezen voor het OV gewoon door kunnen rijden", stelt hij.

Noord/Zuidlijn

Een voorlichtingscampagne van de gemeente moet, ook komend jaar, voor meer lucht zorgen. Volgens Vroege zal ook de opening van de Noord/Zuidlijn een deel van de problemen oplossen. "De stad snakt er naar. Hij gaat over anderhalf jaar rijden. Mensen kunnen dan ook makkelijker in Noord parkeren en dan de metro pakken. Maar ook betere communicatie en meer parkeerruimte aan de rand van de stad zijn nodig."

