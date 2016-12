Actie voor behoud tram 14

Howard en Mildred roepen reizigers via flyers en de Facebookpagina 'Tram 14 mot blijfe' op om bij het GVB in bezwaar te gaan. "Het is de rechtstreekse verbinding van Amsterdam-West naar Oost via het centrum, echt via de Dam", aldus Mildred. "En dat is de enige lijn die zo'n traject aflegt."

Ook reizigers die de tram vaak nemen willen dat de lijn blijft. "Dat ze nou die Noord/Zuidlijn rendabel willen maken door een soort visgraatmodel, ik vind het allemaal mooi en best. Maar ik zit het liefst gewoon met mij boekkie in de tram van A naar B en ik heb met die Noord/Zuidlijn niets te maken."

Het akkoord om de plannen door te voeren is eerder deze maand al gegeven. Dus de actie lijkt te laat, al ziet Mildred dat anders. "We hebben een gesprek met het GVB gehad en die hebben gezegd: 'Het plan is niet in beton gegoten, we gaan het evalueren en als blijkt dat niet goed is, dan gaan we veranderen.'"