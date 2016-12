OV opnieuw vertraagd door verkeersdrukte in binnenstad

De ellende begon dinsdag, daags na kerst. Toen hadden onder meer tramlijnen 1, 2 en 5 last van de drukte. Woensdag werd het er niet veel beter op. Tram 2 en bus 22, 32, 33, 34, 35 en 48 raakten enige tijd vertraagd vanwege verkeersdrukte op de Prins Hendrikkade.



Donderdag raakten tramlijnen 4 en 5 vertraagd. Buslijnen 22, 32, 33, 34, 35 en 48 ondervonden, wederom, hinder door drukte op de Prins Hendrikkade.

En vrijdag is het opnieuw raak. Rond 14.45 uur waarschuwt het GVB wederom voor vertraging als gevolg van drukte. Tramlijnen 17 en 14 hebben vrijdagmiddag last van (verkeers)drukte in de stad.

Gewaarschuwd

Mensen die deze dagen een bezoekje willen brengen aan de stad waren gewaarschuwd. Zo riep de gemeente verschillende malen via, onder meer, Twitter op om gebruik te maken van parkeergelegenheid aan de rand van de stad.

Vorig jaar was de situatie niet veel beter. Begin dit jaar stelde D66 hierom al vragen over de verkeersdrukte in de stad rond de feestdagen. 'Trams liepen soms wel een half uur vertraging op, omdat ze door wachtende auto’s en de continue stroom voetgangers niet door konden rijden', stelde de partij begin dit jaar. 'Met name de opstoppingen rond de Dam waren heel erg. Voor de parkeergarage van de Bijenkorf stond een grote file die weer voor meer verkeershinder van het openbaar vervoer zorgde'