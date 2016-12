Verdachte ravage Van der Helststraat bekent na DNA-bewijs

De man reed in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.20 uur in zijn Mazda vanaf de Lutmastraat de Tweede van der Helststraat in. Vermoedelijk was zijn snelheid te hoog. Vanaf die kant van de straat mogen geen motorvoertuigen inrijden. Toen hij over een verkeersdrempel reed verloor hij de macht over het stuur en ramde links en rechts meerdere auto's.

Na de dollemansrit kwam de bestuurder uiteindelijk overdwars tot stilstand. Er raakte wonder boven wonder niemand gewond, maar de ravage was duidelijk zichtbaar. De politie hield twee mannen van 21 en 25 jaar oud aan. Het gaat om een man uit Zwitserland en een man uit Duitsland, beiden in Nederland verblijvend zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Lees ook: Dronken automobilist ramt twaalf auto's en richt ravage aan in De Pijp

Omdat niet duidelijk was wie de auto had bestuurd werden beide mannen als verdachte aangehouden. In het onderzoek dat hierop volgde, blies de Zwitser bij de alcoholtest ruim te twee keer te veel. Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat tegen een van de verdachten al een strafzaak liep waarbij in het buitenland zijn rijbewijs was ingevorderd.

DNA-sporen

Geen van de mannen verklaarde iets over de toedracht en over wie welke rol had bij de aanrijdingen. Daarop besloot justitie om het voertuig op DNA-sporen te laten onderzoeken. Mede omdat de airbags waren uitgegaan werden hier bruikbare sporen veiliggesteld. Toen agenten de beide mannen hiermee confronteerden gaf de Zwitser toe dat hij de auto had bestuurd.

Lees ook: 'Er is niets meer van mijn auto over en ik had 'm nog wel zo goed geparkeerd'

De Zwitser moest voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een aanrijding met uitsluitend materiële schade een boete van 650 euro betalen. Volgens de politie ligt in de lijn der verwachtingen dat de verzekeringsmaatschappij de door de verdachte veroorzaakte schade op hem zal verhalen. De schade aan de twaalf auto's loopt in de tienduizenden euro's.