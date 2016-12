Gemeente wil vergunningen voor spyshops

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad, meldt de Telegraaf vrijdag. Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat het vaak criminelen zijn die de producten bij de spyshops aanbieden, afnemen en gebruiken.

Ook blijkt uit verschillende opsporingsonderzoeken naar ernstige strafbare feiten, onder andere liquidaties, dat producten uit spyshops gebruikt worden bij het plegen van die strafbare feiten. Voorbeelden van die producten zijn aan peilbakens en afluisterapparatuur. "Het fenomeen spyshop schurkt als het ware aan tegen de (zware) criminaliteit. De branche is kwetsbaar voor criminele invloeden en de ondermijnende werking ervan is groot", schrijft Eberhard van der Laan.

De burgemeester heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of het mogelijk en gewenst is om een vergunningenstelsel voor spyshops in het leven te roepen. "Als we besluiten daartoe over te gaan dan zal een onderdeel van de regeling zijn dat het levensgedrag van de exploitant getoetst gaat worden. Juist in verband met het feit dat deze branche aanschurkt tegen het criminele milieu mag van de exploitant een bijzondere verantwoordelijkheid worden geëist, die niet verenigbaar is met crimineel gedrag of een crimineel verleden."

Identificatieplicht

Ook vindt Van der Laan het gewenst dat de spyshops in een register gaan bijhouden welk product, wanneer, aan wie verkocht is. Omdat dit te maken heeft met de landelijke regels rondom identificatieplicht heeft de burgemeester contact gezocht met de minister. Wanneer er een besluit wordt genomen over het vergunningenstelsel is nog niet duidelijk.

In 2014 kwam de spyshop aan de Admiraal de Ruyterweg in het nieuws, nadat duidelijk werd dat er in wapens gehandeld werd. Vorig jaar nog viel de politie PSS Spyshop op de Postjesweg binnen. Daar werden toen zeven zogeheten jammers gevonden, verboden stoorzenders om gsm- en gps-signalen mee te verstoren.