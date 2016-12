Volkshotel Wibautstraat ontruimd vanwege brand

De brand brak rond 00.30 uur uit in het toilet in de kelder van het hotel. Alle gasten werden direct geëvacueerd en opgevangen bij The Student Hotel. Een enkeling stak de Wibautstraat over in nachtkleding.

Vier gasten zijn door ambulancepersoneel nagekeken, twee daarvan zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verder controle. Na een uur konden de hotelgasten weer terug naar hun kamers. De schade bleef beperkt tot de kelder.



Vermoedelijk is de brand aangestoken. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft het toilet waar de brand woedde afgezet en gaat in de ochtend onderzoek doen.

VIDEO: ONTRUIMING VOLKSHOTEL