Gewapende overval bij Albert Heijn in Diemen

Toen de supermarkt bijna zou sluiten, kwamen de twee daders met een mes het pand binnen. De beveiligers grepen in, maar het lukte hun niet om de daders vast te houden.

De overvallers zijn er op een scooter met de buit vandoor gegaan. Hoeveel er is buit gemaakt, is niet bekend.

De lichtgekleurde scooter is later teruggevonden in de Daalwijk en is in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar de verdachten en is in gesprek met getuigen en slachtoffers.

De overvallers zouden lichtgetint zijn. Een van hen droeg een rode sjaal en de ander een grijs jack.