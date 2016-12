Wat staat Amsterdam te wachten in 2017?

Nieuwe regels

- Onze longen zullen het verschil op 1 januari niet meteen merken, maar de oude, vervuilende bestelbusjes zijn dan niet meer welkom in de stad. Diesel-bestelauto's van voor 1 januari 2000 mogen niet meer binnen de ring komen, met uitzondering van Noord. Vervuilende brom- en snorfietsen mogen nog een jaartje langer blijven rondrijden.

- Ook op het water wordt vervuiling aangepakt. Booteigenaren met een tweetaktmotor kunnen vanaf 1 januari een boete krijgen als ze daarmee rond blijven varen. Naar schatting moeten 1000 tot 1500 motoren vervangen worden.

- Het tempo moet trouwens ook naar beneden. Boten in de Amsterdamse grachten mogen vanaf januari nog maar maximaal 6 kilometer per uur varen. Nu is dat nog 7,5 kilometer. Dat verschil lijkt klein, maar moet het leven voor omwonenden al wat prettiger kunnen maken. Minder lawaai en luchtvervuiling.

- De verwachting/hoop is dat in 2017 iets minder rolkoffers door de woonbuurten stuiteren, want de gemeente heeft strenge afspraken gemaakt met Airbnb om illegale hotels te bestrijden. Na 60 dagen verhuur zal de advertentie automatisch door Airbnb geblokkeerd worden. Als die Airbnb-buren zich dan maar niet ook op een andere verhuursite registeren.

- De tijd van kilo's ongevraagde reclamefolders is voorbij. Op 1 juni krijg je (als het goed is) helemaal niets meer. Om papierverspilling tegen te gaan moeten Amsterdammers vanaf die datum expliciet vragen om folders met een 'ja/ja-sticker' op de brievenbus.

Financieel voordeel én nadeel

- Goed nieuws: we zijn volgend jaar minder geld kwijt aan gemeentelijke belastingen. De gemeente verlaagt de rioolheffing voor huishoudens met 22,50 euro naar 128,40 euro. Voor grootgebruikers zoals hotels gaat de belasting juist omhoog. Eerlijk is eerlijk, zegt de gemeente.

- Maar na het zoet komt het zuur: De stadsdelen moeten in 2017 samen 7 miljoen bezuinigen. Dat zullen de inwoners gaan merken. Er wordt bezuinigd op onder andere maatschappelijk werk, buurthuiswerk en cultuursubsidies. In Nieuw West wordt mogelijk gesneden in het budget voor de kinderboerderijen, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Vervelend

- Op een mooie zomerdag barbecuen in het Vondelpark (en dan daarna je zooi niet opruimen). Misschien was dat afgelopen zomer wel voor het laatst want waarschijnlijk is het begin 2017 verboden. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid wil een barbecueverbod omdat het afgelopen moet zijn met de rommel, stank en overlast. De bestuurscommissie moet er nog wel over stemmen. Dat gebeurt in januari.

- De metrostations van onze 40 jaar oude Oostlijn krijgen om de beurt een opknapbeurt. Holendrecht en Gaasperplas zijn al klaar, maar de werkzaamheden zijn flink uitgelopen dus zijn de meeste stations in 2017 aan de beurt. Het duurt nog tot in 2018 voordat alles af is, maar dan heb je ook wat: de stations krijgen lichte ruimtes, liften, extra roltrappen bij drukkere plekken en vooral een moderne uitstraling.

- Eind 2017 gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van groot miljardenproject in de stad, het Zuidasdok. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ondertunnelen van een deel van de A10-zuid. Mensen die in de buurt wonen of werken, maken zich grote zorgen over overlast en gevaar door de werkzaamheden en wateroverlast door de stijgende grondwaterstand. Er gaat trouwens nog veel meer gebeuren op de Zuidas volgend jaar.

Om naar uit te kijken

- Begin volgend jaar valt hét besluit. Wat gaan we doen om het IJ te overbruggen? Komt er een brug, meerdere bruggen, een tunnel, een kabelbaan? 10 januari neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing.

- De Oudezijds Achterburgwal krijgt in 2017 een bijzondere brug, een 3D-geprinte brug van ijzer. De Nederlandse startup MX3D heeft industriële robots zo aangepast dat ze metalen, kunststoffen en combinaties van materialen kunnen printen in vrijwel elke vorm.

- De vernieuwingen in Artis gaan door. Er is al een nieuw jaguarverblijf en komende zomer opent het nieuwe, grotere olifantenverblijf. Ook wordt in april begonnen met de renovatie van het 'Groote Museum'. Daar kunnen we binnenkort leren over de relatie tussen mens en natuur.

- Het sportieve hoogtepunt wordt misschien wel het Europees Kampioenschap Hockey, van 18 tot en met 27 augustus in Amsterdam.

- Misschien heb je het gemist, misschien niet, maar eind 2017 gaan de deuren open van het eerste Van der Valkhotel in Amsterdam, aan de Joan Muyskensweg bij knooppunt Amstel.

- Ook kunnen we in 2017 gokken bij Sloterdijk. Daar opent in de eerste helft van 2017 een nieuwe vestiging van Holland Casino.

Dit blijft (nog steeds) hetzelfde

- Je kunt dat vrijgezellenfeestje gewoon plannen, want de bierfiets mag voorlopig in de Amsterdamse binnenstad blijven. Het gebiedsverbod van de gemeente was volgens de rechter niet sterk genoeg onderbouwd. Maar wees er snel bij, want een verbod met betere onderbouwing kan de rechter dus wel goedkeuren.

- Nee, ook dit jaar nog altijd geen Noord/Zuidlijn. De langverwachte metrolijn zou eigenlijk oktober 2017 worden opgeleverd, maar de nieuwste prognose is dat het eerste metrostel op z'n vroegst op 22 juli 2018 over het spoor rijdt. Nog eventjes geduld alstublieft.

Wie weet

- Het zit eraan te komen. Gaat de Amsterdam Arena dan in 2017 eindelijk worden omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena?

- Op 14 mei is de laatste competitiewedstrijd van Ajax, uit tegen Willem II. Zou dat dan de kampioenswedstrijd zijn?