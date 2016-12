Meerderheid raad oneens met opsporingsfunctie scanauto's

GroenLinks, D66 en SP verzetten zich tegen de plannen. "De gemeentelijke data die we met de scanauto’s verzamelen worden hiermee langer vastgehouden en voor andere doeleinden gebruikt dan we eerder hebben afgesproken", zegt raadslid Jan-Bert Vroege tegen De Telegraaf.

GroenLinks-raadslid is het ook niet met het plan eens. "Het zal juridisch wel goed geborgd zijn maar hiermee krijg je als je in de stad bent wel het gevoel dat je constant in de gaten wordt gehouden door camera's."

De veertien gemeentelijke scanauto's controleren jaarlijks zo'n 39 miljoen kentekens. De auto's zijn bedoeld om te controleren of geparkeerde auto's wel parkeerbelasting hebben betaald. Wethouder Litjens heeft nu beloofd dat de politie een lijst met nummerborden mag aanleveren van auto's die gestolen of geschorst zijn.

De proef gaat per 1 januari officieel in. Maar vanaf 1 februari zal er pas voor de politie worden gescand. Dit is na het spoeddebat van D66.