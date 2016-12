Automobilist ramt twaalf auto's en richt ravage aan

De man reed rond 01.20 uur in zijn Mazda vanaf de Lutmastraat de Tweede van der Helststraat in. Die kant van de weg mogen geen motorvoertuigen inrijden. Toen hij over een verkeersdrempel reed verloor hij vermoedelijk de macht over het stuur en ramde links en rechts meerdere auto's.

Na de dollemansrit kwam de bestuurder uiteindelijk overdwars tot stilstand. Er raakte wonder boven wonder niemand gewond, maar de ravage was duidelijk zichtbaar. Toen de politie ter plaatse kwam stonden er drie man naast de auto. Er werd toen niet duidelijk wie de auto bestuurd had. Daarop zijn ze alle drie meegenomen.

De Mazda die het ongeval veroorzaakte is meegenomen voor onderzoek.