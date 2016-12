Meerdere autobranden op verschillende plekken in Amsterdam

Scooter in Noord

Woensdagavond laat rond 23.45 uur begon het in Noord. Daar ging een scooter in vlammen op. De scooter lag in de berm naast het Vikingpad ter hoogte van de IJdoornlaan.

Er werd door de politie en brandweer ook een helm gevonden naast de scooter. Het vervoersmiddel kan als verloren worden beschouwd. De helm is meegenomen voor onderzoek.

61e auto in Noord

Een halfuur later, rond 00.15 uur was het opnieuw raak in Noord. Aan het Winterjanpad ging een Mercedes-Benz in vlammen op. Na het horen van een harde knal keken buurtbewoners naar buiten en zagen de auto in brand staan.

Daarop belden ze de brandweer. Die kon niet meer voorkomen dat het motorcompartiment van de auto volledig uitbrandde. Het is de 61e auto dit jaar die uitbrandde in Noord. Er is een vermoeden van brandstichting.

Amstelveen

Dan, anderhalf uur later, gaat er een vouwwagen in de brand op de Doctor Plesmansingel in Amstelveen. Om 1.45 uur wordt de melding gedaan van de brand.

De politie was als eerste ter plaatse en heeft geprobeerd de brand als eerste te blussen. Maar hiervoor was de brand te hevig. De brandweer kwam er uiteindelijk aan te pas. Ook hier onderzoekt de politie brandstichting.

Nieuw-West

In Nieuw-West eindigt de reeks voertuigbranden. Om 2.15 uur gaat op de Desselstraat een auto in vlammen op. Ook hier werden buurtbewoners opgeschrikt door een luide knal. Hier bleek een bestelbus in brand te staan. Een getuige zegt twee jongens op een rode scooter te hebben zien wegrijden.

De jongens zijn niet meer aangetroffen.