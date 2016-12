OM eist tien jaar cel na fatale steekpartij West

Dit gebeurde nadat, zo verklaarde P., het slachtoffer hem had verkracht. Hierop zou Leszek de Serviër Daniel Halilovic hebben doodgestoken.



In eerste instantie werd de Pool zelf, die onder het bloed in verwarde toestand op straat werd gevonden, nog aangezien voor het slachtoffer. Maar niks bleek minder waar. Al in zijn eerste verhoor bekende P. de Serviër te hebben doodgestoken.



Maar wat is er die bewuste nacht nou precies gebeurt in de woning in de Jacob van Lennepstraat? Daarover bestaan verschillende verhalen. Volgens P. zelf ontmoetten de twee elkaar eerder die avond. Hij zou zijn wakker geworden terwijl Halilovic hem verkrachtte. P. sloeg zijn belager van zich af en stak hem, minuten later, dood toen Halilovic hem opnieuw vastgreep.



Volgens het OM heeft P. de man echter op straat achtervolgd. Volgens het OM is er dan ook géén sprake van noodweer, zoals P. zelf beweer. Hij had, zo redeneert het OM, "tijd genoeg om de woning te verlaten". P. zelf stelde woensdag dat het nooit zijn bedoeling was Halilovic iets aan te doen.



De uitspraak in de zaak is naar verwachting over twee weken.