Pont tussen Centraal Station en Noord uitgevallen

Het om veer 901, die normaal in zo'n negen minuten tussen het Centraal Station en de Buiksloterweg vaart. Veer 901 staat ook bekend als de zogenoemde spitspont. Wel vaart er op dezelfde route nog een tweede pont, veer 907.

Het is volgens het GVB nog onduidelijk of de uitval van het veer voor veel problemen gaat zorgen. 'Het is even afwachten. Het is natuurlijk kerstvakantie, dus in de spits is het rustiger, maar we zien in de vakantie wel dat het overdag drukker is', aldus een woordvoerder.

Er vaart door de uitgevallen pont nu een keer in de zes minuten een pont tussen Centraal Station en de Buiksloterweg, in plaats van een keer in de vier minuten.