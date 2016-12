Honderden vluchtelingen genieten van eindejaarsdiner in Hilton

Op initiatief van stichting Havenstraat is al langere tijd elke week een diner voor vluchtelingen en Amsterdammers.Tegen het einde van het jaar wordt echter in samenwerking met de hotelketen extra uitgepakt. Bewoners van de vluchtelingenopvang in de Havenstraat, de Wenckebachweg en anderen kwamen daarom bijeen voor een luxe buffet.

Bedros uit Syrië en Semhar (bewoner van Wenckebachweg) uit Eritrea zijn beiden vluchtelingen. Zij is hier net een jaar, Bedros al sinds 2009 en hij heeft inmiddels al een verblijfsvergunning. Toch eet hij een hapje mee met de rest van de tweehonderdvijftig vluchtelingen die door stichting Havenstraat en het Hilton zijn uitgenodigd voor dit diner.

Semhar uit Eritrea is bewoner van de Wenckebachweg en is hier net een jaar: "In het AZC bereiden we ons eigen eten, dus eten we uit onze eigen keuken. We zijn nog niet bekend met Nederlands eten. Het is ander eten, maar ik vind het lekker."

Organisator Marinus Pannevis noemt het diner extra bijzonder. 'Vorig jaar zat ik ermee dat we in de Havenstraat, in het oude huis van bewaring, Syrische vluchtelingen opvingen terwijl een paar honderd meter verderop zo veel mensen zo veel geld zitten te verdienen in de glazen paleizen aan de Zuidas. Toen ben ik een keer langs geweest en dat leidde tot een serie diners."