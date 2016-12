Scanauto's gemeente gaan gestolen auto's opsporen

Per 1 januari starten Amsterdam, de politie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een nieuwe samenwerking, meldt wethouder Pieter Litjens (Verkeer) dinsdag aan De Telegraaf. Nummerborden die gesignaleerd staan kunnen sneller van de weg worden geplukt.

Het is voor het eerst dat de rijksverkeersdienst en de politie gebruik maken van de verkeersinformatie die de gemeente verzamelt.

Automobilisten in Amsterdam moeten sinds 2013 hun kenteken invoeren in een parkeerpaal. De gemeente controleert via veertien rondrijdende scanauto's met camera's op het dak of er parkeergeld is betaald. De scanauto's scannen alle nummerborden van alle auto's in de stad.

RDW en de politie leveren de verdachte kentekens aan op een lijstje. Met de proef, die twee jaar zal duren, krijgen de diensten geen zelfstandige toegang tot de scangegevens. Volgens Litjens is de privacy gewaarborgd door een nieuw gemeentelijk Privacyregelement dat speciaal is herschreven voor deze proef.