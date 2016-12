Elke week komen er tien signalen van terreurdreiging binnen

"Deze signalen kunnen heel klein zijn. Dan hebben analisten al snel door dat het niet klopt. Na onderzoek wordt dan vaak snel de conclusie getrokken dat het loos alarm is."

Maar soms komt er ook een signaal binnen dat wél heel concreet is, zoals in de aanloop naar Sensation dit jaar in de Amsterdam Arena.

Er werden strenge maatregelen aangekondigd, zo mocht er niet in de parkeergarage geparkeerd worden. "Het was een hele concrete, de maatregelen zijn heel zichtbaar geweest. Je kijkt dan naar de zwakke punten van een gebouw, ook al weet je niet wat precies wat het plan zou zijn", legt Hofstee uit. "Daar komen zoveel auto's te staan, het is moeilijk om die allemaal te controleren. Als daar een bom onder zit, dan is het al raak. Dus het advies was om dat aspect zoveel mogelijk weg te halen."

Begrip

En om dan een dergelijke beslissing te nemen, vond Hofstee in dit geval niet moeilijk. "Het wordt goed uitgezocht, daar krijgen we goede adviezen op. Het lastige is dan, hoe leggen we dat goed uit? Als mensen vragen: 'Als ik daar naartoe ga, loop ik dan risico?' Hoe antwoord je daar op? Want je doet wel iets maar je gelast het evenement niet af. Om dat uit te leggen, is het lastigste. Uiteindelijk bleek men daar wel begrip voor te hebben."