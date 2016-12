Stadsdeel Centrum verwijdert duizenden fietsen in 2016

Het totaal aantal gemarkeerde fietsen (het totale aantal fietsen op de plaatsen waar is gehandhaafd) in het centrum was 35.007, daarvan werden er 5.880 gestickerd. Dat betekent dat ze zes weken niet gebruikt waren of een ging het om een wrak. Het totale aantal verwijderde fietsen is 3.656. Dat is 10.4 procent van alle gemarkeerde fietsen.

Van het aantal verwijderde fietsen was ongeveer een derde fietswrak en was twee derde verwijderd op basis van het overschrijden van de parkeerduur van zes weken. Van alle fietsen die zijn gestickerd is 62.2 procent uiteindelijk verwijderd. Volgens het Stadsdeel levert de nieuwe regel dus meer plek in het rek op.

Fietsen binnen de ring A10 – met uitzondering van stadsdeel Noord – mogen sinds dit jaar niet langer dan zes weken onafgebroken op dezelfde plek geparkeerd staan. Bij alle NS-stations en op en rond het Leidseplein en Van der Helstplein mogen fietsen niet langer dan twee weken geparkeerd staan.

Als een fiets langer dan zes weken geparkeerd stond, heeft de gemeente deze verwijderd.