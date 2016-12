Buurtbewoners reageren op de schietpartij in West

Veel buurtbewoners hoorden na dat er iets mis was. "Om elf uur hoorde ik wat op straat. De politie kwam hier en een auto van de brandweer." Een ander: "Ik dacht dat het een ruzie was. Maar ik zag dat ze een meneer er via het balkon af hebben gehaald."

Het slachtoffer was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zodra zijn toestand het toelaat zal de politie hem verhoren. Rechercheurs van de politie deden dinsdag buurtonderzoek, maar er is nog niemand opgepakt. Het is onduidelijk of er al zicht op de dader is.

De meeste omwonenden zijn wel wat gewend. "Ik kijk er hier niet meer van op in Amsterdam hoor. Ik bedoel, we hebben jaren geleden ook een schietpartij voor de deur gehad in de Baarsjes. Een man die in zijn auto doodgeschoten werd. Dan loop je naar beneden en dan denk je, het duurt wel erg lang voordat hij weg rijdt. Dan zit hij dood achter het stuur."

Een ander, die door het lawaai heen was geslapen, reageerde dinsdagochtend wel geschrokken. "Ik vind het erg. Ik ga naar mijn vrouw nu terug om te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Ik ga gelijk terug."