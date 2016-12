Voetganger (47) overleden na aanrijding met auto in Noord

Het slachtoffer werd aangereden nadat hij vermoedelijk vanaf de Gutserstraat de rijbaan over wilde steken bij een voetgangersoversteekplaats. De man kwam via de voorzijde van de motorkap en de vooruit uiteindelijk op het wegdek terecht. De automobilist zag vermoedelijk de voetganger over het hoofd.

Onder meer het traumateam en meerdere ambulances kwamen op het ongeluk af. Het slachtoffer is uiteindelijk zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De man overleed daar in de loop van de nacht aan zijn verwondingen. De 59-jarige automobilist is door agenten verhoord.