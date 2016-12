Autodieven gepakt na korte achtervolging in Noord

De politie is een zoektocht gestart. Agenten zagen de witte Mini rond 22.00 uur rijden op de Lange Vonder. De achtervolging werd ingezet. Toen de drie inzittenden de politie in de gaten kreeg, vluchtten ze en lieten ze de auto voor wat het was.

Twee van de drie verdachten werden aangetroffen met behulp van een politiehond. De derde verdachte is vooralsnog spoorloos. De twee zijn opgepakt en worden verhoord. De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek.