Subgroep Wij Zijn Hier kraken panden in binnenstad

Voorheen zat deze groep aan de Rijswijkstraat. Daar moesten ze vertrekken. De groep voelt zich gedwongen tot het kraken van panden omdat hen geen dak boven het hoofd en andere basisbehoeften wordt aangeboden.

"We zijn een kleine groep en we zullen goed voor het pand zorgen. We hebben eerder goed contact gehad met de eigenaren van de panden en hopen dat we nu weer tot een overeenkomst kunnen komen."

De groep is onderdeel van Wij Zijn Hier, een groep vluchtelingen die ruim vier jaar van kraakpand naar kraakpand trekt. De groep vluchtelingen is uitgeprocedeerd. Er is ze eerder aangeboden om gebruik te maken van de bed-bad-brood-voorziening, maar dat werd geweigerd.