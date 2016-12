Ruzie op straat mondt uit in steekpartij Nieuw-West

De dader is na de steekpartij op een donkere fiets gevlucht. Via onder meer Burgernet wordt naar hem gezocht. Het gaat om een Noord-Afrikaans uitziende man met een dun postuur. Hij is rond de veertig jaar. Hij draagt een donkere pet en heeft een smal gezicht met inhammen. Hij draagt een Canadian Goose-jas met een groot rond teken in de kleuren wit, rood en blauw. Hij heeft een oranje tas of schoudertas bij zich.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld.