Ondernemers en bewoners Wallen tevreden met extra agenten

Het belangrijkste doel van de dienders is de binnenstad weer wat leefbaarder maken. Het team werkt vanuit het bureau op de Nieuwmarkt. De voornaamste overlast in het gebied wordt veroorzaakt door straatdealers, zakkenrollers en de grote hoeveelheid toeristen.

"We merkten vanaf dag één dat er behoorlijk werd opgetreden. Dat hebben we een lange tijd niet gezien", aldus een omwonende. Wel vindt de bewoner dat de politie nog te weinig in de weekenden 's avonds laat te zien zijn. Volgens de politie wordt daar aangewerkt, maar is het niet haalbaar om in die uren een volle bezetting te hebben. "Dan krijg je ook last van mensen die ziek worden."

Het team werkt in eerste instantie tot en met mei volgend jaar, dan wordt gekeken of dat verlengd moet worden. AT5 ging een avond met de agenten op pad.

Bekijk video: