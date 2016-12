Mannen willen duizenden euro's witwassen bij wisselkantoren

De agenten zagen dat de twee mannen afzonderlijk van elkaar met dikke pakken buitenlands geld bij verschillende grenswisselkantoren het geld omwisselden voor contante euro’s. Dit werd telkens gedaan per enkele duizenden euro’s, om te voorkomen dat er argwaan zou ontstaan bij de medewerkers van de wisselkantoren.



Na de aanhouding bleek dat de twee mannen in een auto voor tientallen duizenden euro’s aan geld bij zich hadden in verschillende valuta. De legale herkomst van het geld kon niet worden aangetoond. Daarop is alles in beslag genomen. Ook kregen ze boetes voor het witwassen.