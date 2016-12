Cameratoezicht Jan Evertsenstraat alsnog stap dichterbij

Cameratoezicht in de straat is al jaren een wens van veel ondernemers en, onder meer, de VVD in West. In 2014 oordeelde het stadsdeel nog dat camera's een te zwaar middel waren. Toentertijd was de roep om toezicht aangezwollen na, onder meer, een overval op een juwelier waarbij geschoten werd.



Recente incidenten in de straat, er werd onder meer een geldloper overvallen, noopten de VVD in West tot het stellen van nieuwe vragen. "In mei 2014 hebben we ook al vragen gesteld", stelt Alexander IJkelenstam, fractievoorzitter van de VVD in West. "We zijn er erg tevreden mee dat dit verzoek er nu ligt."



IJkelenstam hoopt op een snel antwoord van de burgemeester op de vraag van het stadsdeel. Of, en zo ja wanneer, er camera's komen is nog niet bekend.