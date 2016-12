Dikke voldoende voor burgemeester Van der Laan

Maar er was ook kritiek, viel Van der Laan direct op bij de overhandiging. 'U maakt mijn dag goed zeg', reageerde de burgemeester. Direct gevolgd door: "Ongeduldig, zelfs een tikkeltje autoritair en hij zou beter met kritiek om moeten gaan. Ik dacht al waar bleef de kritiek. Daar was ik!"

Het panel oordeelde dat Van der Laan soms ongenadig hard om zich heen kan schoppen. Daar heeft de burgemeester zelf wel een uitleg voor: "Praat daar eens over met de mensen van mijn kabinet. Zij maken mij continu mee. Ik kom uit een groot gezin. Ik was het nakomertje. Ik heb daar wel geleerd mijn best te doen, anders werd ik sowieso niet gehoord. Dat heb ik dus wel meegenomen. Zoals het in het gezin was: wat de beste argumenten waren, waar iedereen zich wel in kon vinden, zo zit ik ook in elkaar."

Eén van de hoogtepunten van dit jaar voor de burgemeester was het, ondanks de terreurdreiging, rustige verloop van de Gay Pride. "Ik hoorde van veel mensen achteraf: 'Goed dat we ons niet laten kisten'. Dat is dan wel mooi voor de stad." De feestdagen gaat Van der Laan gebruiken om na te denken: "En een beetje feesten."

Macht in de Stopera is een onderzoek naar de prestaties van het Amsterdamse stadsbestuur dat AT5 al sinds 1999 op regelmatige basis uitvoert. Aan veertig invloedrijke Amsterdammers uit diverse sectoren van de samenleving is gevraagd hoe zij vinden dat de stad op dit moment bestuurd wordt. De uitslagen van dit onderzoek worden deze week gepubliceerd op AT5.nl/stopera