Arena begin 2018 helemaal voorzien van rood-witte stoeltjes

Dat meldt Ajax vrijdagmiddag. De stoelen vormen samen onder meer het Ajax-logo en drie Andreaskruisen. Ook de naam Ajax zal in de toekomst groot in rood-wit op de tribune staan.



Het stadion gaat de komende jaren sowieso flink op de schop, onder meer vanwege het EK in 2020. Tijdens dit toernooi worden drie duels in de groepsfase en een achtste finale in de Arena gespeeld. Met het vervangen van de stoeltjes gaat dan direct een lang gekoesterde wens van veel Ajax-supporters in vervulling.