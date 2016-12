Huurders lijken niet erg happig op leegstaande V&D-panden

Het pand aan de Kalverstraat wordt het komende jaar grootschalig gerenoveerd. Eigenaar IEF Capital zegt met diverse partijen in gesprek te zijn over de invulling van het pand.

"Het is een te precair stadium om daar verder iets over te zeggen", aldus Xavier Noach van het vastgoedbedrijf. "We hopen volgend jaar meer te kunnen melden." Restaurant Baut runde het laatste half jaar op de derde verdieping het popup-restaurant Baut&Dreesman, maar volgende week moeten ook zij er weer uit.

"Het is niet mooi en jammer dat het pand nog altijd leegstaat", reageert Ondernemersvereniging Kalverstraat desgevraagd. Volgens de vereniging gaat de renovatie nog zeker anderhalf jaar duren. "We hebben de eigenaar er al eens op aangesproken om de ramen te wassen, want die waren erg vuil. Die zijn toen schoongemaakt. Zo'n leegstaand pand trekt bedelaars aan. Die zitten nu voor het pand, omdat er vaak niemand is die ze wegstuurt."

Vooralsnog heeft de vereniging geen klachten van andere winkeliers gehad. "Het pand was sowieso aan renovatie toe, dus het is wat dat betreft een goed moment om dat nu te doen."

Buikslotermeerplein

Wat er met het pand aan het Buikslotermeerplein in winkelcentrum Boven 't IJ in Noord gaat gebeuren, is eveneens nog onduidelijk. Oud-eigenaar Vastned meldde afgelopen februari dat meerdere huurders warm liepen voor het pand, maar nu blijkt dat het vastgoedbedrijf het pand enkele maanden heeft verkocht.

"We willen ons meer richten op drukke Europese winkelstraten, daar paste het pand aan het Buikslotermeerplein niet bij", vertelt Anneke Hoijtink van Vastned. "Het is aan de nieuwe eigenaar om te bepalen wat er met het pand gaat gebeuren."

De nieuwe eigenaar, vastgoedbedrijf Urban Interest, kan desgevraagd weinig zeggen over de toekomst van de in totaal negenduizend vierkante meter. "Het pand krijgt wel weer een winkelbestemming, maar we zijn nog druk in gesprek met verschillende partijen", aldus Marcel Scholtes. Of het pand net zoals in de Kalverstraat eerst gerenoveerd wordt weet hij niet. "Dat hangt van de invulling van het pand af. Binnen een half jaar verwacht ik meer te kunnen melden."

Kalvertoren

Over de bestemming van het pand in de Kalvertoren is meer bekend. Afgelopen mei kondigde Hudson's Bay aan dat outletformule Saks Off 5th zich in het pand vestigt. Het complex aan de Kalverstraat wordt de komende maanden rigoureus door eigenaar Kroonenberg Groep verbouwd. "Op 1 september 2017 krijgt Saks Off 5th de sleutel. Dan moet het pand nog worden ingericht, dus vermoedelijk zullen zij in het voorjaar van 2018 opengaan", legt een woordvoerder van het vastgoedbedrijf uit. "Met andere winkels zijn we nog in gesprek."