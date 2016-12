Miljoenste bezoeker voor Heineken Experience

Het brouwerijmuseum ontving donderdag de miljoenste bezoeker van 2016. De Experience kan zich daarmee bijna vergelijken met het Anne Frank Huis.

De Heineken Experience is de afgelopen jaren gegroeid als kool. De oude brouwerij opende in 2008 de deuren voor het publiek. Het bezoekersaantal sprong van 433.000 in 2010 naar 887.000 in 2015. Naar verwachting heeft het museum aan het eind van dit jaar 1.027.500 bezoekers ontvangen. Dat betekent een flinke groei van 15,8 procent.

De miljoenste bezoeker, een Belg, werd donderdagmiddag feestelijk ontvangen door de directeur en beloond met levenslang gratis toegang tot de Heineken Experience.

Anne Frank Huis

Met het bezoekersaantal van meer dan een miljoen komt de Heineken Experience in de buurt van het Anne Frank Huis. Dat museum heeft dit jaar overigens ook een groei in het aantal bezoekers meegemaakt en komt naar verwachting uit op 1,3 miljoen (1.268.000 in 2015).

De Heineken Experience trekt vooral bezoekers uit het buitenland, met name uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Italië.

Groei nog mogelijk

Plannen voor uitbreiding zijn er niet, zegt een woordvoerder. "Doordat we in de oude brouwerij zitten, zijn we beperkt in ruimte. Daarom ligt onze focus op het reguleren van de bezoekersstromen in plaats van op groei. We hebben bijvoorbeeld in november tijdsloten geïntroduceerd."

Groei van het aantal bezoekers is nog wel mogelijk, zegt de woordvoerder. "Het is nu in de ochtenden en doordeweeks rustig. In het weekend staan de lange rijen. Ons streven is op de rustige tijden meer bezoekers te verwelkomen."

Het liefst ook meer Nederlanders, want die ziet de Heineken Experience niet zoveel. Slechts vijf procent van de bezoekers komt uit eigen land. "We willen ook heel graag meer Amsterdammers ontvangen", zegt de woordvoerder. "Er zijn plannen om meer over de geschiedenis van de brouwerij te laten zien. Nu gaat de Experience vooral over de geschiedenis van het merk, het brouwproces en de ingrediënten."

Populairste attracties en musea van Amsterdam in 2015 Bezoekersaantal 1. Rijksmuseum Amsterdam 2.346.000 2.346.000 2. Van Gogh Museum 1.909.000 3. Canal Company Rondvaart 1.511.000 4. Artis Magistra 1.353.000 5. Anne Frank Huis 1.268.000 6. Heineken Experience 889.000 7. Stedelijk Museum Amsterdam 724.000 8. Sexmuseum Amsterdam 'Venustempel' 675.000 9. Blue Boat Rondvaarten Amsterdam 665.000 10. Science center NEMO 592.000 11. Amsterdam Museum 480.000 12. Hermitage Amsterdam 444.000

(Bron: NBTC Holland Marketing. De cijfers van 2016 zijn nog niet allemaal bekend.)