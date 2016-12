Geliefde bloemenstal moet dicht door problemen met vergunning

Al jaren is de bloemenkraam van Jolanda enorm geliefd in de buurt, de eerste twaalf jaar runde ze Thejo's Bloemen met haar man. Twaalf jaar geleden lieten de buurtbewoners zien enorm met haar mee te leven.

"Op een gegeven moment was daar de dag mijn man overleed, toen hadden ze de hele bloemenstal in zwart doek omwikkeld. Heb op de crematie gezegd er 200 procent voor te gaan om het voort te zetten."

Vergunning buurman

Het harde werken betaalde zich uit, tot een paar maanden terug. Ze pachtte de vergunning voor de stal al die jaren namelijk van een buurman.

Toen hij ook overleed wilde stadsdeel centrum de vergunning niet op Jolanda's naam zetten. Of Jolanda er nu 17 jaar werkt of niet. "Nu mag ik tot de kerst nog blijven, en daarna moet ik weg." Klanten vinden het verschrikkelijk. "Ik schrik me dood. Dit is echt onmenselijk."

Petitie

Sinds Jolanda na maandenlang strijden haar lot woensdag aan haar klantenkring begon te vertellen, kwam die in opstand tegen het besluit: een petitie is in nog geen 24 uur al drieduizend keer ondertekend. Op Facebook werd de actie gestart door klant Rachel Rikkers, haar bericht werd in no time duizenden keren gedeeld.

Mocht de actie niet helpen, dan is het dus binnen kort voorbij voor Thejo's bloemen. "Dan heb ik niks meer. Geen geld, geen werk, niks. Het enige wat ik wil is een vergunning."

Stadsdeel Centrum gaat over de vergunning. Er was niemand die voor camera wilde reageren, wel laat een woordvoerder weten dat het stadsdeelbestuur pas in januari een definitieve beslissing neemt over de vergunning.