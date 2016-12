Ramkrakers slaan toe bij opticien in Amstelveen

Op een foto is te zien dat een auto achteruit de zaak is binnengereden en de voorpui hierbij flink heeft beschadigd. De winkel is van Mark Onland en Leoniek Faas, ze laten weten dat de daders inderdaad uit waren op brillen. "Er zijn er behoorlijk wat buitgemaakt. Alleen brillen, geen geld. Maar de schade is enorm", aldus Onland.

De laatste tijd zijn opticiens vaker de klos in de stad. In de zomer was er twee keer in korte tijd een inbraak bij een opticien in Diemen. Een maand eerder was er een brillendief actief in de Kinkerstraat en op 16 november werden op de Burgemeester de Vlugtlaan in korte tijd een Pearle en Hans Anders overvallen. "Blijkbaar zijn brillen nieuwe handelswaar die elders doorverkocht kunnen worden", aldus Onland.

Ook eigenaresse Leoniek Faas stond perplex toen ze de pui van haar winkel aan gruzelementen zag liggen: "Hoe kun je je nog meer beveiligen? We hebben rolluiken, veiligheidsglas, alarm en helaas komen ze toch binnen. Ze zijn op een scooter weggereden. Omwonenden hebben ze gezien, maar de politie heeft nog geen daders."