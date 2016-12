Met je pinpas geld doneren aan een dakloze in Amsterdam

Het Parool schrijft donderdagmorgen over het experiment met de "pinjas", waardoor voorbijgangers contactloos geld kunnen doneren. In de speciale winterjassen zit een pinapparaat gemonteerd. Hierop kan per keer één euro worden gedoneerd.

De opbrengst kan, zo meldt de krant, alleen worden omgezet in een maaltijd, bad of slaapplek. Momenteel experimenteren twee daklozen in de stad met de jassen.

Bedankje

Als je een donatie maakt, verschijnt er een persoonlijk bedankberichtje van de dakloze bij de specificatie in je rekeningoverzicht. Mocht de proef een succes blijken, is het de bedoeling dat de daklozenopvang de rekening van de zwerver gaat beheren.

Naast geld voor eten of een slaapplaats, moet het voor de gebruiker ook mogelijk worden op te sparen, voor bijvoorbeeld een cursus of borg voor een huurwoning.

"Daarmee kunnen we daklozen méér bieden dan alleen een warme kerst", zegt Jan Jesse Bakker, de ontwerper van de jas. "We geven ze op deze manier weer toekomstperspectief."