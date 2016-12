Poging tot brandstichting bij vastgoedhandelaar in Zuid

Rond 02.00 uur 's nachts werd een raam van het pand in de Michelangelostraat in Zuid geforceerd, waarna er een brandje uitbrak in het pand. Een getuige waarschuwde de hulpdiensten, die het vuur snel konden blussen.



De politie is nog diezelfde nacht begonnen met een onderzoek. Een fles met vermoedelijk brandbare vloeistof werd in beslag genomen. Bewoners boven de vastgoedhandelaar moesten de woning kort verlaten; de schade bleef beperkt tot het bedrijf.